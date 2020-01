Wendeburger Aueschule pflegt die Erinnerungskultur

Weil ein Unterrichtstag nicht mehr ausreicht, gibt es nun drei: Am Freitag beginnt an der Aueschule in Wendeburg das Projekt „Erinnerungskultur“. Die Schüler aller Klassen werden sich am Freitag, 24. Januar, wie auch am Montag und Dienstag, 27. und 28. Januar, mit dem Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus befassen. „Schon seit mehreren Jahren begeht die Aueschule am nationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des...