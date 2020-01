Die Wendeburger Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Auto-Einbruch in der Straße „Polterdamm“.

Unbekannte brechen in Wendeburg in Auto ein

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Samstag, 11 Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, gewaltsam in einen in einer Garage auf der Straße „Polterdamm“ geparkten Dacia Logan eingebrochen.

In der Folge stahlen sie offenbar nichts aus dem Fahrzeug und entfernten sich unerkannt. Bei dem Vorfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. wie die Polizei mitteilt.

Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei in Wendeburg zu melden: (05303) 990890.