„Fest der Dörfer“ steigt im Oktober in Harvesse

Der Termin müsste bereits bei allen Bürgern der Gemeinde Wendeburg schon im Kalender stehen, dick unterstrichen: Die Gemeinde Wendeburg feiert am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, in Harvesse das „Fest der Dörfer“. Der 3. Oktober ist in diesem Jahr ein Samstag – ausgiebigem Feiern dürfte also nichts im Wege stehen. Die Vorbereitungen für die große Gemeinde-Veranstaltung sind angelaufen. Der Arbeitsausschuss des Wendeburger...