Wendeburg. Die Diebe plündern einen Verkaufsstand an der Braunschweiger Straße.

Unbekannte brechen in Wendeburg Geldkassette auf

Unbekannte Täter haben in der Zeit von Samstag, 20 Uhr, bis Montag, 10 Uhr, die Geldkassette eines Verkaufsstandes in der Braunschweiger Straße in Wendeburg aufgebrochen. Sie entwendeten Bargeld und flohen unerkannt. Es entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Zeugen melden sich bei der Polizei Wendeburg, (05303) 990890.