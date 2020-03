Beim Theaterkreis Bortfeld geht es um „Schönes Scheitern“

Es ist eine große Runde, in der herzlich gelacht wird – beispielsweise, als Katrin Bittner aus dem Buch „Ich war der Appendix“ liest oder eine Gruppe um Edeltraud Kusidlo sich über einen Thermomix beraten lässt: Die Akteure des Bortfelder Theaterkreises proben für ihre fast schon legendären Abende unter dem Titel „Rotwein & Käse“. Sie finden am Dienstag, 7. April, und Mittwoch, 8. April, statt, wie immer in der „guten Stube“ des...