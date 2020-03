Wendeburger Bürgermeister lobt Disziplin der Bürger

Wo sonst gut sichtbar auf Veranstaltungen hingewiesen wird, wie hier in Sophiental, stehen nun die Absagen.

Wendeburg. In der Gemeinde Wendeburg helfen die Menschen sich gegenseitig. Dennoch stehen Freiwillige für Einkaufsdienst bereit: Anmeldung im Rathaus.

Bürger der Gemeinde Wendeburg, die einen Einkaufsdienst für Supermarkt oder Apotheke brauchen, können sich an die Gemeindeverwaltung wenden. Unter dem Motto „Wendeburg hilft“ werden dort Kontakte zu Helfern hergestellt, die die Einkäufe erledigen und an die Haustür bringen.

Das Angebot gilt für alle Bürger der Gemeinde, die älter als 65 Jahre alt sind beziehungsweise eine Vorerkrankung haben, sich in Quarantäne befinden oder positiv auf Corona getestet wurden. „14 Freiwillige stehen bereit, unter ihnen auch ein Flüchtling“, sagt Bürgermeister Gerd Albrecht. „Aber es hat sich bisher niemand gemeldet, der Hilfe braucht.“

Ein seltsames Phänomen? Einerseits ja, andererseits nein. „Die meisten Menschen hier haben Familie, Nachbarn, Freunde, Bekannte, Leute, die man kennt: Es ist eine große Gemeinschaft, die sich gegenseitig hilft“, erklärt der Bürgermeister. Dies spiegele sich jetzt, während des Kontaktverbots in der Corona-Zeit, wider. „Das Gemeinschaftsleben steht hier ganz oben“, betont der Bürgermeister. „Wir haben ein herausragendes Vereins- und Gemeinschaftsleben.“ Man sehe sich, man treffe sich, man spreche und feiere miteinander - aber jetzt nicht mehr. Das sei ein großer Verzicht.

Gerd Albrecht schiebt dieser Feststellung ein großes Lob hinterher: „Ich muss die Menschen loben. Sie halten sich mit großer Disziplin an die Vorgaben des Kontaktverbots, an das Gebot der Stunde, Abstand zu halten.“

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung seien jedoch auch unterwegs und hätten die öffentlichen Plätze im Blick. „Wir kontrollieren, appellieren an die Menschen und beraten sie“, so Gerd Albrecht. Bei dem schönen Wetter der vergangenen Tage seien viele Menschen auf dem Walderlebnispfad unterwegs gewesen. Dieser falle jedoch auch unter das Spielplatzverbot.

Schichtbetrieb im Rathaus

Im Rathaus hat der Bürgermeister einen Schichtbetrieb eingerichtet. Eine Gruppe arbeite zu Hause, eine im Rathaus, „wir wechseln von Woche zu Woche.“ Alle Bereiche im Rathaus seien besetzt und der Betrieb sei auch gewährleistet, wenn eine Gruppe wegen eines Corona-Verdachts ausfalle. Wie alle Rathäuser ist auch das Wendburger Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen. „Wir erledigen viel über Telefon, Post und Mails“, berichtet der Bürgermeister. „Das funktioniert gut.“ Wer dennoch unbedingt ins Rathaus müsse, zum Beispiel um eine Unterschrift zu leisten, der vereinbare einen Termin, werde dann - natürlich mit großem Abstand - an der Tür abgeholt und später wieder zur Tür gebracht.

Auebad-Start mit Fragezeichen

Abstand zu halten - diese Ansage gilt auch für die Mitarbeiter des Wendeburger Bauhofs. „Wir achten darauf, dass nicht alle Mitarbeiter in einem Fahrzeug losfahren“, erklärt der Bürgermeister. An den Einsatzstellen werden versetzt gearbeitet. Das Auebad werde „ganz normal“ auf den Beginn der Saison vorbereitet. Dass es Anfang Mai geöffnet werden könne, hinter diesem steht aber - wie hinter so vielen Terminen überall - ein großes Fragezeichen.

Das Hilfe-Telefon

Wer Hilfe benötigt, wende sich an die Gemeinde Wendeburg unter (05303) 9111-0 oder E-Mail: gemeinde@wendeburg.de