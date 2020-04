Bauschutt, Folien, Plastik, Eimer, blaue Säckevoller Müll – in der Kurve nach dem Kreisel am Wendeburger Ortsausgang in Richtung Bortfeld liegt Müll, und auch der Sportverein TSV Zweidorf-Wendeburg klagt über Müllentsorgung auf seiner Sportanlage an der Hornsinke in Wendeburg.

„Seit mehreren Tagen wird der untere Sportplatz am Feldweg zum Kanal sowie der Parkplatz am oberen Sportplatz als Müllkippe derart missbraucht, das es schon kriminell anmutet“, berichtet Theodor Walter, Geschäftsführer des TSV Zweidorf-Wendeburg. Am Mittwoch habe der Verein wieder „Besuch“ gehabt, diesmal von Gartenfreunden, die ihren Rasenschnitt am Sportplatz abgekippt haben.

Der TSV-Geschäftsführer stellt die Frage, ob die Verursacher „nur“ gedankenverloren sind oder mutwillig handeln. „Meinen sie, dass sie ihren Müll überall abkippen können, wo es ihnen passt, weil die Wertstoffhöfe nicht geöffnet haben“, fragt er. Und: „Wie würde es diesen Verursachern wohl gefallen, wenn man ihnen ihr Grundstück oder ihre Wohnung ,zumüllen´ würde?“

Der Verein müsse nicht nur den Müll wegräumen, er müsse auch für die Entsorgungskosten aufkommen, so Theodor Walter. Die Sportvereine seien zurzeit durch die Corona-Krise ohnehin gebeutelt, weil Einnahmen fehlen und fortlaufende Kosten zu tragen seien. „Da können beziehungsweise werden nicht auch noch die Entsorgungskosten für den Müll anderer übernehmen“, sagt Theodor Walter. „Wer beim Entsorgen seines Mülls auf der Sportanlage erwischt wird, dem wird der Müll kostenpflichtig zugestellt und eine Strafanzeige bei der Polizei veranlasst“, kündigt er an.

Ein weiteres Ärgernis seien die Hundebesitzer, die ihre Hunde am unteren Sportplatz „Gassi führen“, den Kot in Plastikbeutel sammeln, diese dann aber in den Abfallkorb am Sportplatz einwerfen oder darunter liegen lassen. „Wir sollen dann die „Häufchen“ für die Hundehaltern entsorgen! Nun, liebe Hundebesitzer, seien Sie nicht nur tierlieb, sondern auch menschenfreundlich und entsorgen Sie selber den Hundekot andernorts, zum Beispiel bei Ihnen zu Hause“, appelliert der TSV-Geschäftsführer an die Hundehalter.

Und in einem Atemzug weiter: „Und noch etwas missfällt uns, den Vereinen: Die Gewalt gegen Sachen auf unseren Sportanlagen, seien es Müllbehälter, Gartencontainer, Fensterscheiben und ähnliche Dinge. Immer wieder kommt es auf unserer Anlage, aber auch bei unseren Nachbarvereinen zu Schäden“, sagt Walter in seiner Funktion als Mitglied des Vorstands der Arbeitsgemeinschaft Sport der Gemeinde Wendeburg. „Eine Bitte sei hier noch an die Polizei gerichtet: gerade die außerhalb der Ortschaften liegenden Sportplätze sind immer wieder davon betroffen. Vielleicht können öfters stattfindende Kontrollfahrten hier für mehr Sicherheit sorgen.“