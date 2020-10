Die 8. Große Strafkammer des Landgerichts Braunschweig hat am Mittwoch einen 39-Jährigen aus dem Kreis Peine wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall und Wohnungseinbruchsdiebstahls zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren Haft verurteilt.

Der Angeklagte habe, so sagte die Vorsitzende Richterin Renate Reupke in der mündlichen Begründung, im Zeitraum von acht Monaten die Gemeinde Wendeburg „mit einer Einbruchsserie überzogen, die die Einwohner schwer verunsichert hat“. Die Kammer blieb damit weit unter dem Antrag der Staatsanwältin, die eine Haftstrafe von acht Jahren und fünf Monaten gefordert hatte. Die Verteidigerin hatte auf fünf Jahre und neun Monate plädiert. Der Angeklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Gegen das Urteil kann innerhalb einer Woche Revision beantragt werden.

Der jetzt 39-Jährige hatte in den fünf Verhandlungstagen die Taten weitgehend eingeräumt. Ihm war vorgeworfen worden, in der Zeit vom August 2019 bis Ende März dieses Jahres insgesamt 27 Eigentumsdelikte begangen und dadurch einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro verursacht zu haben. Zeugenaussagen hatten belegt, dass der Angeklagte sich in Wendeburg bestens auskannte, meist Terrassentüren oder Toilettenfenster aufgehebelt hatte und dann in die Objekte eingedrungen war, zu denen Wohnungen, Einfamilienhäuser, landwirtschaftliche Grundstücke, ein Restaurant und in einem Einkaufszentrum eine Fleischerei gehörten. Auf seinen Streifzügen erbeutete er unter anderem EC-Karten, mit denen er dann später Bargeld abhob, Schmuck, Münzen, Feldpostbriefe, Computer, Handys, 48 Kilogramm Fleisch sowie einen Weihnachtsbaum samt Ständer. Einige der entwendeten Gegenstände hatte er daheim gelagert, um sie später gewinnbringend zu verkaufen.

Die Vorsitzende Richterin erläuterte, dass die Kammer „zwei Strafpakete“ zu beurteilen hatte. Denn der Angeklagte war nach den ersten Taten im Februar dieses Jahres vom Amtsgericht Braunschweig zu einer Strafe von sechs Monaten Haft verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wurden. Doch diese Entscheidung habe ihn nicht abgehalten, „wieder loszugehen“. Als „besonders schäbig“ sei es gewesen, dass der Familienvater, der in einer stabilen Partnerschaft lebte, „sogar seine Frau mit einbezogen“ habe, indem sie ihm in einem Fall die Schlüssel habe zuwerfen müssen. Dass in Türen der Objekte, die er heimgesucht habe, die Schlüssel gesteckt haben sollen, „ist unglaubhaft“, befand die Kammer. Der Angeklagte habe die Taten verübt, „um sich eine Einnahmequelle für seinen Lebensunterhalt zu verschaffen“, heißt es in der Urteilsbegründung.

Für eine Intoxikation habe es „keinerlei Anzeichen“ gegeben. In den Verhandlungstagen hatte der 39-Jährige gesagt, er schlafe schlecht und habe daher Tabletten nehmen müssen, zum Beispiel Amphetamine und Cannabis. Wie zu erfahren war, habe sich die Familie des Angeklagten in der Zeit seiner Untersuchungshaft von ihm getrennt und Wendeburg verlassen.