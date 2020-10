Unbekannte haben in der Nacht zu Montag drei Garagentore in der Straße Am Osterberg und drei Garagentore in der Dorfstraße mit diversen Schriftzügen beschmiert. Das teilt die Polizei mit.

Auch Autos sind das Ziel der Täter

Zudem wurden zwei in der Straße Am Betonwerk und in der Straße Am Osterberg abgestellte Autos beschmiert.

Polizei sucht Zeugen

Zum entstandenen Sachschaden könne derzeit keine Angabe gemacht werden, teilt die Polizei weiter mit. Sie nimmt Hinweise unter (05171) 999-0 entgegen.

red