Gemeinde Wendeburg sagt Sitzungen ab

Es ist ein der aktuellen Corona-Situation geschuldeter Stopp: Die Gemeinde Wendeburg hat alle November-Sitzungen abgesagt, beginnend mit der Sitzung der Fraktionen zum Haushalt 2021 am Montagabend, der Sitzung des Verwaltungsausschusses und den Sitzungen der Fachausschüsse in der zweiten Hälfte des Monats. „Es gelten umfangreiche Kontaktbeschränkungen“, erinnert Bürgermeister Gerd Albrecht. „Da passt es nicht in die Zeit, wenn wir jetzt tagen – auch nicht mit Abstand.“

Die Sitzungen sollen in den Januar verlegt werden. Nach derzeitigem Plan könne der Haushalt, der eigentlich am Dienstag, 8. Dezember, verabschiedet werden sollte, dann im Februar vom Rat beschlossen werden, so Albrecht. „Bis dahin hätten wir eine vorläufige Haushaltsführung“, erklärt der Bürgermeister. Nur notwendige Dinge würden in dieser Zeit angegangen.

Info-Abend zu „Strabs“ in Wendburg abgesagt

Abgesagt hat der Wendeburger Bürgermeister auch den Informationsabend zum Thema Straßenausbau-Gebühren. Mitglieder des Rates und der Bürgerinitiative „Weg mit den Strabs“ waren dazu bereits eingeladen. Es bestehe kein Zeitdruck, „wir planen im kommenden Jahr keinen Straßenausbau“, so Albrecht weiter. Abgerechnet werden soll jedoch in Kürze der Ausbau der Gemeindestraße Am Anger und der Anteil der Anwohner der Kreisstraße in Rüper: Die Ortsdurchfahrt – Kreisstraße 69 – wurde 2018 umfassend saniert. Der Landkreis Peine, die Gemeinde Wendeburg, der Wasserverband Gifhorn (Abwasserkanal) und der Wasserverband Peine waren daran beteiligt. Die Kosten werden anteilig aufgeschlüsselt und auch die Anlieger, auch die Hinterlieger, müssen ihren Beitrag bezahlen.

Baum-Pflanzaktion in Wendeburg ist auch abgesagt

Und eine weitere Absage: Auch die für den 21. November geplante Pflanzaktion von Bürgern und Ratsmitgliedern findet nicht statt. „Ein paar Bäume werden wir pflanzen lassen – aber von einem Unternehmen“, sagt der Bürgermeister.