Elisas Warnhündin Josy ist in Meerdorf eingezogen

Sie hat große Pfoten, schokobraunes Fell, ein ruhiges Wesen, ein schönes, braves Gesicht – und vor allem eine besonders trainierte Nase: Hündin Josy ist bei Familie Hinzmann in Meerdorf eingezogen. Die speziell ausgebildete Labrador-Hündin soll Laut geben, wenn sich bei der achtjährigen Elisa wieder mal ein epileptischer Anfall anbahnt.

Das ganze Dorf hat im vergangenen Jahr Spenden gesammelt, um den Kauf der Warnhündin zu ermöglichen. In nur kurzer Zeit wurden 26.000 Euro zusammengetragen. Elisa, ihre ältere Schwester Charlotte und ihre jüngere Schwester Johanna hatten im Dorf Flugblätter verteilt und um Unterstützung gebeten (wir berichteten).

Josy ist auf Elisas Geruch trainiert

Ausgebildet wurde Josy im WZ-Hundezentrum Raden. Dort besuchte die Familie Josy mehrfach, dorthin schickte Nele Hinzmann nach Anfällen Kleidung von Elisa mit Geruchsproben – und dort lernte in den Herbstferien die ganze Familie, was man alles wissen sollte, wenn man sich einen Hund anschafft. Komplettes Neuland für die Familie. Einen Hund anzuschaffen – das war bislang nie ein Thema für die Familie, die in Hannover und Braunschweig gewohnt hat, ehe sie nach Meerdorf gezogen ist. Sebastian Hinzmann ist gebürtiger Meerdorfer.

„Durch Elisa sind wir nun also auf den Hund gekommen“, sagen die Eltern, die gerade gelernt haben, dass man auch bei Regenwetter spazieren gehen kann – und dass das schön ist und gut tut.

Trainer begleitet die Familie am Anfang

In Raden übte Hundetrainer Ulrich Zander mit Elisa (8), ihren Schwestern Charlotte (10), Johanna (4), Nele und Sebastian Hinzmann ein paar Tage die ersten Schritte des Miteinanders. Dann ging es nach Meerdorf. Auch hier begleitete Ulrich Zander die Familie die ersten Tage. „Jetzt telefonieren wir jeden Abend und erzählen kurz, wie es uns geht“, sagt Nele Hinzmann.

Sie beiden haben Freundschaft geschlossen: Elisa und ihre Warnhündin Josy. Foto: Privat

„Sehr gut“, fügt sie hinzu. Josy – sie ist zweieinhalb Jahre alt – habe sich schnell eingelebt. Zurzeit schläft sie noch in ihrer großen Transportbox im Wohnzimmer. Daneben haben Hinzmanns ein Iglu-Zelt aufgebaut. „Der Trainer hat erklärt, dass Hunde gerne so liegen, dass sie sich an zwei Wänden anlehnen können.“ Die Möglichkeit bietet nun das Iglu – und tatsächlich: Josy schläft selig darin: Sie hat in diesen Minuten frei.

Im Dienst übernimmt Josy die Führung

Im Dienst ist sie, wenn sie ihr Geschirr trägt. „Wenn Elisa sich daran festhält, dann weiß Josy, dass sie die Führung übernehmen muss“, erklärt Nele Hinzmann. „Das ist Arbeit für sie.“ Noch ist die Ausbildung nicht abgeschlossen, Josy und Elisa müssen ein Team werden. Weitere Schulungen sind geplant.

In die Schule – Elisa besucht die Hans-Würtz-Schule in Braunschweig – wird Josy vorerst nicht mitkommen. Josy wird vielmehr zu Hause im Einsatz sein, um Elisa zu ermöglichen, sich dort ohne ständige Aufsicht zu bewegen. Ein Wunsch, den die Achtjährige mehr und mehr hat. „Zum Beispiel, mal allein im Garten sein zu können.“

Elisas Anfälle kommen ohne Vorwarnung

Ärzte haben bei Elisa Epilepsie mit einer Tendenz zum lebensbedrohlichen Status Epilepticus festgestellt, vermutlich ausgelöst durch einen sehr seltenen Gendefekt. Der Abstand zwischen den Anfällen ist nicht vorhersehbar. Wenn sie kommen, kommen sie ohne Vorwarnung – zu jeder Tages- und Nachtzeit. Ein ausgebildeter Warnhund wie Josy kann es frühzeitig feststellen und durch rechtzeitige Gabe des Notfallmedikaments könnten Anfälle dann sogar verhindert werden. „Darauf setzen wir alle Hoffnung“, sagen die Eltern – und sie betonen immer wieder: „Wir sind so dankbar für die vielen Spenden und die Unterstützung, auch weit über die Dorfgrenzen hinaus.“

