Wendeburger bringt superleichte Maske auf den Markt

Sie besteht aus Mikrofaser, ist besonders leicht, für eine längere Tragedauer konzipiert, erlaubt gutes Atmen, reduziert Brillenbeschlag und ist obendrein bei 95 Grad waschbar und somit wiederverwendbar. So beschreibt der Wendeburger Unternehmer Dirk Washausen seine Neuerfindung, die Mund-Nasen-Maske „light“, die er jetzt zusammen mit einem Geschäftspartner auf den Markt bringt.

Unternehmer bietet „light“-Maske dem Land für Schulen und Unis an

In seinen Geschäftsräumen im Auezentrum in Wendeburg tütet er zurzeit Masken ein, die er zu Testzwecken versendet. „Wir haben schon 350 Briefe verschickt“, sagt er, an die Städte Peine und Braunschweig, aber auch an den Bildungsminister Grant Hendrik Tonne und an den Ministerpräsidenten Stefan Weil. Washausen bietet die „light“-Masken insbesondere für Universitäten, Berufsschulen wie auch Grundschulen an, „für alle, die für mehrere Stunden Masken tragen müssen“, sagt Washausen. „Denn sie ermöglicht selbst bei hohen Temperaturen und in beheizten Räumen ein angenehmes Durchatmen.“ Und er verspricht: „Wir können in großen Stückzahlen liefern!“ Der Preis: Ab 500 Stück kostet eine Maske rund 2,50 Euro.

Maskenmodell „Facie“ ist zum Patent angemeldet

Produziert wird die auf das Nötigste reduzierte „light“-Maske in Dresden. „Sie wird gestanzt, dann mit Farben im Oeko-Tex-Standard 100 bedruckt – das ist vollflächig und individuell möglich.“ Da sie waschbar ist, sei vielfach wieder verwertbar und somit nachhaltig. „Durch die Produktion in Deutschland kann sich auch die Umweltbilanz sehen lassen“, betont Washausen. Auch die Tüte sei abbaubar. „Das Maskenmodell „Facie“ ist das derzeit fortschrittlichste am Markt.“ Die gemessenen Aerosol-Durchlasswerte seien besser als bei guten Baumwollmasken, erklärt er das Ergebnis seines „subjektiven Tests“. Bestätigen lassen will er sich dieses Ergebnis von zwei Instituten. „Die Anfragen laufen.“ Und auch dies: „Das Produkt ist zum Patent angemeldet.“

Wendeburger Unternehmer: „Einlager kann als Visitenkarte dienen“

Eine Idee hat der Geschäftsmann auch für die beigelegte Infokarte. Nicht nur die Masken können auf Wunsch mit Logos von Firmen gestaltet und bedruckt werden, „der Einleger kann als Visitenkarte dienen und eine Botschaft transportieren“. Die seines Unternehmens, XTeam38.de ist ganz klar: „Bitte bleiben Sie gesund.“

Dirk Washausen hatte im April im Wendeburger Aue-Zentrum gerade seine neuen Geschäftsräume für Teamkleidung für Sport und Business eröffnet, da brachte Corona auch schon das Aus. Die Nachfrage nach Teamkleidung brach ein – und Dirk Washausen stellte seine Produktion fix um, erst auf Schlauchschals, dann auf Masken.

