Bebauungsplan Meerdorf soll beschlossen werden

Noch eine Wiese, bald Bauland: die Fläche am "Putzebecken" in Meerdorf.

Wendeburg. Effizienz in Corona-Zeiten: Schulausschuss, der Planungs- Umwelt- und Wirtschaftsausschuss und Gemeinderat Wendeburg tagen alle am 8. Dezember.

Drei auf einen Streich: Hintereinander tagen am Dienstag, 8. Dezember, der Schulausschuss, der Planungs- Umwelt- und Wirtschaftsausschuss und der Gemeinderat Wendeburg. Die erste Sitzung beginnt um 17 Uhr, die zweite um 17.30 Uhr und die dritte um 19 Uhr. Tagungsort ist die Mehrzweckhalle in Meerdorf: Dort ist ausreichend Platz, um die in der Corona-Pandemie vorgegebenen Abstände einzuhalten.

Im Schulausschuss geht es um den Antrag der SPD, für die Grundschulen Luftreinigungsgeräte anzuschaffen. Außerdem werden die Schulleiterinnen aus dem Schulalltag berichten. Auf der Tagesordnung des Planungs- Umwelt- und Wirtschaftsausschusses steht der Meerdorfer Bebauungsplan Wipshäuser Straße West. Außerdem soll der Neubau von Kindergarten und Krippe in Neubrück vorgestellt werden. In der Sitzung des Rates stehen schließlich die Beschlussfassungen über die Luftreiniger und den Meerdorfer Bebauungsplan an. Weitere Punkte sind die Besetzung des Finanzausschusses und und die Benennung von Ausschussmitgliedern für den Abwasserverband Braunschweig. Zu Beginn aller drei Sitzungen können Einwohner Fragen an Politik und Verwaltung richten.