Ukraine-Krieg im Podcast: Holocaust-Überlebender mit bewegender Geschichte

Der Krieg in der Ukraine wird mit schweren Waffen geführt. Jeden Tag sterben auf beiden Seiten hunderte Soldaten. Auf den Friedhöfen der Ukraine füllen sich die neuen Gräberfelder. Die Soldaten, die an der Front umkommen, sind Väter, Ehemänner, Brüder, Söhne. Sie werden von ihren kommandierenden Offizieren in mörderische Schlachten geschickt, manchmal in Kämpfe, die Himmelfahrtkommandos gleichen. Es sind häufig diese Offiziere, die den Angehörigen vom Tod ihrer Liebsten berichten müssen.

In dieser Folge des Podcasts „So fühlt sich Krieg an“ spricht FUNKE-Reporter Jan Jessen mit zwei ukrainischen Offizieren: Nasar und Vadim. Sie sind befehlshabende Offiziere an der südlichen Front in der Ukraine. Im Podcast erzählen sie, was sie empfinden, wenn Menschen, die unter ihrem Kommando kämpfen, sterben. Außerdem spricht Jessen mit einem Bundeswehr-Offizier. Er erzählt, wie man auf den Tod von Soldaten vorbereitet wird, was wichtig bei der Führung ist und wie Menschen motiviert werden können, in den Kampf zu ziehen.

Foto: Kerstin Kokoska / FUNKE Foto Services

Ukraine-Krieg: Reporter Jan Jessen trifft in der Ukraine Betroffene

Jan Jessen ist Politikchef der Neuen Ruhr / Neuen Rhein Zeitung (NRZ) der FUNKE Mediengruppe in Essen. Er berichtet seit Jahren über die Konflikte in der Welt. Gemeinsam mit FUNKE-Fotograf Reto Klar hat er mehrfach die Ukraine besucht, unterstützt durch den ukrainischen Organisator und Journalisten Oleg Reshetniak und die Übersetzerin Dasha Sachkova.

Jan Jessen hat in der Ukraine Menschen getroffen, die alles verloren haben: Fre unde, Familie, ihr Zuhause. Im Podcast „So fühlt sich Krieg an“ erzählen Betroffene ihre Geschichten. Es sind Geschichten voller Trauer und Schmerz. Mit Expertinnen und Experten ordnen wir die Geschichten ein, um sie besser zu verstehen.

