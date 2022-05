"Draußen" mit Jan Schrobsdorff, dem "Hinterhof“-Läufer

Bremen. Der gebürtige Brauschweiger Jan Schrobsdorff macht ein gnadenloses Ausdauerlauf-Format hierzulande populärer – mit einem eigenen Event in Bremen.

Bei einem Backyard (zu Deutsch: Hinterhof) treten Läuferinnen und Läufer stündlich zu einer 6,7 Kilometer langen Runde an – so lange, bis sich nur noch ein Teilnehmer auf den Beinen halten kann. Er oder sie muss die letzte Runde vollständig meistern, sonst gibt es keinen Sieger. „Last Human Standing“ lautet der Untertitel des „Katzen Sprung’s Backyard Ultra“ auf der Werderinsel in Bremen, zu dem kürzlich 19 Sportler:innen antraten, ein Drittel davon aus Braunschweig.