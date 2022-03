"Deine Lieblingsmenschen": Krebs, wo steckst du?

Braunschweig. Eine Veränderung am Hals stellte das Leben von Lena Krüger aus Peine auf den Kopf. Ein geschwollener Lymphknoten?

In dieser Folge spricht Marcel Krüger gemeinsam mit seiner Ehefrau Lena über die Diagnose "Krebs". Co-Moderatorin Celine Wolff wollte wissen, wie die jungen Eltern mit der Hiobsbotschaft umgegangen sind.

Nach mehreren Untersuchungen stand die seltene Diagnose fest: CUP-Syndrom. Eine Krebserkrankung mit unbekanntem Primärtumor. Der Lymphknoten an Lenas Hals war eine Metastase.

Da die Metastase bei Lena Krüger, Mutter einer fünfjährigen Tochter, im Hals gefunden wurde, wurde die Bestrahlung oberhalb der Brust angesetzt. Neben der Strahlentherapie wurden ihr auch die Mandeln entfernt und der Zungengrund abgetragen. Ein Jahr später hat ihre Leidensgeschichte vorerst ein gutes Ende genommen. Doch noch heute muss die Peinerin regelmäßig für verschiedene Untersuchungen zum Arzt. „Wir müssen immer schauen, ob sich nicht doch wieder Metastasen gebildet haben.“

Im Podcast „Deine Lieblingsmenschen“ erinnert sich Lena Krüger noch zu gut an den Tag, als sie von ihrer Krebsdiagnose erfuhr. „Der Raum wurde immer kleiner und kleiner.“ Ihr Ehemann, Podcast-Moderator und Gründer des gleichnamigen Formats auf Instagram, Marcel Krüger durchlebte den Tag ebenso noch einmal: „So eine Diagnose hört keiner gern.“ Szenen, die man nur aus Arzt-Serien von Netflix kennt.

Plötzlich stand das Leben der Krügers Kopf. „Die ersten zwei Nächte waren furchtbar“, sagt Lena Krüger im Podcast. Der Tod schien plötzlich zum Greifen nah. „Ich habe mich auf dem Friedhof gesehen, ich habe gesehen, wie mich jemand ins Grab trägt. Ich bin am nächsten Tag zum Arzt gegangen und habe mich psychologisch betreuen lassen.“

Lena wird fünf weitere Male operiert

Viel Zeit zum Nachdenken blieb ihr jedoch nicht: Ein strikter Behandlungsplan wartete auf sie. Unter anderem wurde sie noch fünf weitere Male operiert, musste zu etlichen Arztbesuchen – mitten in der Corona-Pandemie. „Der ganze Körper wurde untersucht.“ Zeitgleich musste sie weiterhin als Mama einer damals zweijährigen Tochter funktionieren. Mit der Diagnose habe sie ihre Tochter jedoch bis heute nicht konfrontiert. „Wir haben ihr immer erklärt, dass Mama Aua am Hals hat.“ Eine kleine Familie, die auch in schweren Zeiten zusammenhält und heute das Leben mehr denn je genießt. Und wie? Darüber sprechen Lena und Marcel Krüger im Podcast „Deine Lieblingsmenschen“.

