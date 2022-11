"Deine Lieblingsmenschen": Mein Pouch und ich

"Hallo, ich bin Leonie, 22 Jahre alt, das Gesicht hinter dem Account @meinpouchundich und ich habe Lumbosakrale Agenesie. Hierbei handelt es sich um ein komplexes Fehlbildungssyndrom des unteren Rumpfes, insbesondere der unteren Wirbelsäule. Auch Blase und Darm sind betroffen, weswegen ich mein Leben lang inkontinent war. Die Ärzte sagten meinen Eltern einige Monate nach der Geburt, dass ich nie laufen können werde. Doch, ich KANN laufen...! Ja, sie hielten es schlichtweg für unmöglich, da durch die Lumbosakrale Agenesie meine Muskulatur nicht ausgeprägt werden kann. Dank der Krankengymnastik und meinem Willen habe ich es aber geschafft, zu laufen - im ganz "normalen" Kleinkindalter. Darüber waren sie sehr verwundert und ich stolz wie Bolle. Seit April 2019 habe ich nun einen Mainz-Pouch, da ich viele Jahre Probleme mit meiner Blase und Niere hatte. Dieser Pouch entsteht operativ, indem die eigentliche Blase entnommen und aus Dünn-, Dick- und Blinddarm, sofern noch vorhanden, eine neue Blase genäht und eingesetzt wird. Aus dem Blinddarm wird eine Art Harn-Röhren-Ersatz gebastelt, die den Bauchnabel mit dem Pouch verbindet. In dem Bauchnabel ist nun eine Öffnung, wo ich einen Katheter in den Pouch schieben kann, um somit den Pouch zu entleeren. Dies muss alle drei Stunden passieren. Der Heilungsprozess sollte 4-6 Wochen dauern. Leider traten etliche Komplikationen auf, so dass ich noch heute damit beschäftigt bin, in mein "neues Leben" mit Pouch zu starten. Es ist ein sehr intimes Thema, was oft sehr unangenehm ist. Jedoch ist es was völlig normales und man brauch sich in keiner Art und Weise dafür schämen. Zeige dich und geh raus! Egal wie du aussiehst. Du bist Du und Du bist einzigartig! ❤"