"Nachgefragt": Tatjana Biallas über persönliche Tiefpunkte

„Ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Rahmen gegeben war, in dem ich das sagen darf…“, sagt Tatjana Biallas, Geschäftsführerin von Funke Medien Niedersachsen, über ihre eigene Burnout-Erfahrung bei ihrem damaligen Arbeitgeber. Entwaffnend offen sprechen Britta Ziegfeld und Tatjana Biallas über eine Zeit, in der der Gang zur Reinigung oder ein sich nicht schließender Reißverschluss sie in Tränen ausbrechen lassen hat.

Was sie aber daraus für sich gelernt haben und wie wichtig es ihnen ist, dass solche Zustände nicht zur Normalität werden, verraten sie in dieser Folge.