Folge 24 - New Work Now #23 Annahita Esmailzadeh | Erfahrungen in der Techbranche

Sie ist Führungskraft in der Tech-Branche und leitet seit 2021 bei Microsoft den Bereich Customer Success Account Management für die Reise- und Transportindustrie sowie für den Energie- und Versorgungssektor. Die Sprache ist von Annahita Esmailzadeh. Sie ist vor allem auf der Plattform LinkedIn aktiv und teilt ihre Ansichten zu Themen wie New Work, Diversität und Inklusion. In unserem heutigen Gespräch lernt ihr Annahita noch einmal persönlicher kennen: Sie erzählt Euch von ihrem Karriereweg, ihrer Geschichte zu LinkedIn, wie hilfreich Mentor:innen sein können und was sie an der Gen Z so inspirierend findet. Gleichzeitig werden auch kritische Themen, wie das heutige Schulsystem und ihre Einstellung zum Iran angesprochen. Seid auf interessante Gesprächsthemen gespannt.

