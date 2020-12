„Orakel 2021“-Podcast: Über Wertschätzung und Ausdauer

Foto: Bernward Comes

Die Geschäftsführerin des Vereins „Köki“, Christine Ifftner, spricht mit Saskia Heike über die Herausforderungen, die es in der Pflege gibt.

Die Sozial-Expertin und Geschäftsführerin des Vereins zur Förderung körperbehinderter Kinder (Köki), Christine Ifftner, blickt auf das neue Jahr und stellt sich einem bunten Fragenkatalog unserer Redaktion: Ist das Thema Inklusion in Deutschland auf einem guten Weg? Wird die Klimaschutz-Bewegung durch die Pandemie in eine Nische gedrängt? Und wie hat sich die Wertschätzung gegenüber pflegerischen Berufen während der vergangenen Monate verändert.

Ifftner ist sich sicher, dass die Pandemie hier wie „ein Brennglas auf die in den vergangenen Monaten besonders geforderten Berufsgruppen gewirkt hat“. Dass dies auch in der Öffentlichkeit erkannt wurde, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. Welche Maßnahmen jetzt folgen sollten, hören Sie im Podcast.

Das Orakel 2021 – im Podcast

Sieben Experten aus der Region wagen im Podcast einen Blick in die Zukunft. Alle Podcasts sind ab dem 28. Dezember auf unseren Portalen verfügbar.

Mit dabei sind in diesem Jahr Ulrich Menzel, emeritierter Professor für Internationale Beziehungen, Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident des Landessportbundes, Wolf-Michael Schmid, Helmstedter Unternehmer und Ehrenpräsident der IHK, Winfried Huck, Professor für Wirtschaftsrecht an der Brunswick European Law School, Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie Wolfsburg, Katja Koch, kommissarische Präsidentin der Technischen Universität Braunschweig.