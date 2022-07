"Nachgefragt": Corona als Brennglas für psychische Erkrankungen

Ziegfeld und Bostelmann blicken zurück auf zwei Jahre Leben mit Corona und reden auch sehr persönlich über ihre Erfahrungen in dieser Zeit. Depressionen, Angsterkrankungen, all das gab es auch schon vorher, aber Corona, so Bostelmann, habe all das wie ein Brennglas hervorgehoben. Die beiden gehen im Verlaufe des Gespräches der Frage auf den Grund, wie wir es schaffen können, wieder aufeinander zuzugehen und uns ohne Angst zu begegnen und sie stellen fest, dass es für unsere Gesellschaft, und damit unser aller Leben, wichtig ist, auch Schwäche zeigen zu können und über Traurigkeit, Angst und Überforderung offen zu reden. Die Botschaft: lasst uns einander mehr hinschauen, lasst uns einander mehr zuhören und hört auf euren Körper. Er sendet die Signale. Wir müssen hin zu mehr Selbstfürsorge. Nur so können wir auch für andere da sein.

