Medienprofessor: Darum gehts Elon Musk mit Twitter wirklich

Braunschweig Als Harald Rau (Ostfalia) vom Twitter-Kauf erfuhr, konnte er es nicht glauben. Was bedeutet es, wenn jemand wie Musk in die Medienwelt eingreift?

Für nicht weniger als 44 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 41,5 Milliarden Euro, hat Tesla- und „SpaceX“-Chef Elon Musk den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Seitdem hat er Twitter-Konten entsperren lassen, unter anderem vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Seitdem hat Musk aber auch Konten sperren lassen, etwa von Journalisten, die darüber berichtet haben, das Musk entsprechende Sperrungen vornimmt. Die Europäische Union droht inzwischen mit Konsequenzen.

In der jüngsten, sechsten Folge des Podcasts „Streitpunkte“ unserer Zeitung sucht Professor Harald Rau nach Erklärungen für Musks Vorgehen. Rau forscht und lehrt zu Kommunikationsmanagement an der Ostfalia-Hochschule in Salzgitter.

