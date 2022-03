"Wölfe-Talk": Rückkehr der aktiven Fanszene - und von "Quälix"

Es ist wieder soweit: Die aktive Fanszene hat ihre Rückkehr angekündigt. Am Sonntag, wenn der VfL Wolfsburg auf Bayer Leverkusen (17.30 Uhr) trifft wollen die Supporters nach langer Corona-Pause wieder in die VW-Arena zurückkehren - und für Stimmung sorgen. Was bedeutet das für die Mannschaft? Wird das gewohnte Stadionerlebnis sofort wieder aufkommen? Und ist im Angesicht steigender Corona-Zahlen überhaupt schon wieder zu verantworten, sich in den Kurven der Stadien in den Armen zu liegen? In der neuen Folge "Wölfe-Talk" diskutieren die Sportredakteure Christian Buchler und Tobias Feuerhahn über das Comeback der Fans - und haben dazu auch Gesprächspartner aus der Szene befragt.

Außerdem hat unser VfL-Podcast einen Rückblick auf die 2:3-Niederlage der Wölfe in Freiburg zu bieten und fragt nach Gründen für die Inkonstanz der Grün-Weißen. Der Sport-Kollege Daniel Hotop gibt aus seinem Auto einen Ausblick auf die kommenden Aufgaben der VfL-Frauen. Auch Dodi Lukebakios und Luca Waldschmidts Zukunft wird diskutiert. Genau wie die Rückkehr von Felix "Quälix" Magath.