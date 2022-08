"Wölfe-Talk": Fehlstart-Wölfe - Kovac schon unter Druck?

Vier Spiele, nur zwei Punkte – der VfL Wolfsburg ist schlecht in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Ob das eher an einer missglückten Kaderpolitik oder an fehlender Feinabstimmung unter dem neuen Trainer Niko Kovac liegt, diskutieren die Sportredakteure Leonard Hartmann und Daniel Mau in einer neuen Folge des Wölfe-Talks.

VfL Wolfsburg spielt gegen den 1. FC Köln

Eines ist für beide aber klar: Im Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wird es dringend Zeit für den ersten Saisonsieg. Sonst wird es beim VfL schon früh in dieser Saison ungemütlich.

