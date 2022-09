"Wölfe-Talk": Arnolds Highlight vor dem Spiel gegen Stuttgart

Nur ein Sieg aus den ersten sieben Spielen – der VfL Wolfsburg steckt in der Fußball-Bundesliga in der Krise. Vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfB Stuttgart besprechen die Sportredakteure Lars Rücker und Daniel Mau in einer neuen Folge des Wölfe-Talks die wichtigsten Themen: Ist Trainer Niko Kovac der richtige Mann? Bringt die Verletzung von Max Kruse endlich Ruhe in die Diskussionen um den Stürmer? Was bedeutet der Wechsel von Marcel Schäfer auf den Geschäftsführerposten und hatte Maximilian Arnold die Nominierung zur Nationalmannschaft verdient?

Ihr habt Fragen, Anregungen, Kommentare? Whatsapp an 0173 510 6245 oder Mail an podcasts.fmn@funkemedien.de