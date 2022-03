Zwischen den Zeilen - SIE macht Schlagzeilen!

Mit ihrer Kolumne "Meine Herren" erheitert Jacqueline Carewicz geschlechterübergreifend, als Print-Chefin bestimmt sie, was auf die Titelseite kommt.

Mit ihrer Kolumne "Meine Herren" erheitert sie am Frühstückstisch Leser*innen, als Print-Chefin bestimmt sie, was auf die Titelseite kommt. In dieser Folge von "Zwischen den Zeilen" sprechen wir mit BZ-Redakteurin Jacqueline Carewicz - nicht verpassen!

Shownotes

Jacquelines Kolumne "Meine Herren": Er spielt Tetris im Kühlschrank

Jacqueline erinnert sich: Als die BZ noch Tipps für Hausfrauen abdruckte

Zwischen den Zeilen – Der junge Podcast unserer Zeitung

In dem Podcast der Redakteur*innen Lukas Dörfler und Tanja Reeve erhalten Hörerinnen und Hörer einen exklusiven Einblick in die Arbeit unserer Redaktionen.

