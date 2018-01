Trinh Xuan Thanh in Berlin entführt - Vietnamesen droht der Tod

Foto: dpa Picture-Alliance / --- / picture alliance / Privat/dpa

Trinh Xuan Thanh, ein Geschäftsmann und ehemaliger Funktionär von Vietnams Kommunistischer Partei (KP), sitzt in Berlin auf einer Parkbank (undatierte Aufnahme). Der vietnamesische Geheimdienst hat nach Informationen des Auswärtigen Amtes den ehemaligen Parteifunktionär mitten in Berlin gekidnappt und in seine Heimat verschleppt. Foto: dpa Picture-Alliance / --- / picture alliance / Privat/dpa