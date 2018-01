Gabriel fordert "klaren und ernsten Dialog" mit dem Iran

Berlin Außenminister Sigmar Gabriel hat davor gewarnt, die inner-iranischen Auseinandersetzungen außenpolitisch zu instrumentalisieren. "Die Konfrontation in der iranischen Gesellschaft auszunutzen, davor können wir nur warnen". Das sagte er der "Bild am Sonntag" mit Blick auf die jüngsten Proteste im Iran, bei denen mehrere Menschen getötet und Hunderte inhaftiert worden waren. Zugleich forderte er einen "klaren und ernsten Dialog" mit Teheran. Man müsse über den problematischen iranischen Einfluss in der Region und das Raketenprogramm sprechen.

