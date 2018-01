Kipping: Mehr Schüler sollten Gedenkstätten besuchen können

Alle Schüler in Deutschland sollten nach Ansicht der Linken-Chefin Katja Kipping die Möglichkeit zum Besuch einer KZ-Gedenkstätte haben. „Erinnerungskultur lebt von der aktiven Teilhabe aller“, sagte Kipping unserer Redaktion aus Anlass des Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27....