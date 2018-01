Polizei beendet Protestmarsch mit Tausenden Kurden in Köln

Die Kölner Polizei hat einen Protestzug in Köln mit mehr als 20.000 Teilnehmern am Samstag gestoppt. Die Versammlung wurde nach fünf Stunden vorzeitig aufgelöst. Trotz mehrfacher Aufforderung seien in massiver Weise weiter verbotene Öcalan-Fahnen geschwenkt worden, begründete die Polizei ihre...