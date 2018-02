Mitgliedervotum: Altkanzler Gerhard Schröder baut auf Vernunft der SPD-Mitglieder

Der ehemalige Bundeskanzler und frühere SPD-Vorsitzende Gerhard Schröder wirbt eindringlich für die Zustimmung seiner Partei zu einer Neuauflage der großen Koalition. Im Manuskript einer der "Süddeutschen Zeitung" vorliegenden Rede für die Wirtschaftsveranstaltung "Best Brands 2018" am Mittwoch in...