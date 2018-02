Türkei fliegt Luftangriffe gegen die PKK im Nordirak

Die türkische Armee hat Luftangriffe gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK im Nordirak geflogen. Die Luftwaffe habe am Vortag Verstecke und Munitionslager der PKK in der Region Zap bombardiert, teilten die türkischen Streitkräfte am Sonntag mit. Seit dem Scheitern eines Waffenstillstands...