CDU-Parteitag beginnt – Entscheidung über GroKo erwartet

Der CDU-Parteitag in Berlin mit der Entscheidung der Partei über eine Neuauflage der großen Koalition hat begonnen. 1001 Delegierte wollen über den Koalitionsvertrag mit CSU und SPD abstimmen. Zuvor will CDU-Chefin Angela Merkel das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen vorstellen. Am Nachmittag...