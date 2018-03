SPD gibt Namen der Minister am Freitag bekannt

Die SPD wird am Freitagvormittag ihre Ministerliste für die Bundesregierung vorstellen. Am Morgen sollen zunächst das Präsidium und der Parteivorstand beraten, bevor gegen 10 Uhr die Öffentlichkeit informiert wird, wie die SPD am Mittwoch mitteilte. Die SPD besetzt sechs Ministerien in der erneuten...