Diakonie fordert Regierung zu grundlegender Pflegereform auf

Berlin Die Diakonie Deutschland fordert von der neuen Bundesregierung grundlegende Verbesserungen in der Altenpflege. "Das ist ein Gradmesser für die Humanität unserer Gesellschaft", sagte Diakonie-Präsident Ulrich Lilie der dpa. Lilie begrüßte die von Union und SPD inihrem Koalitionsvertrag versprochene "Konzertierte Aktion Pflege". Allerdings seien die als Sofortprogramm angekündigten 8000 neuen Pflegefachkräfte zu wenig. Lilie sagte, in Deutschland gebe es einen Akutbedarf an 60 000 neuen Stellen. Nötig sei eine großzügigere und fundierte Personalbemessung in den Einrichtungen.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder