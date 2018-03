Jens Spahn: „Die Tafeln erfüllen eine wichtige Aufgabe“

Es sind seine letzten Tage als Staatssekretär im Finanzministerium. In seinem Büro stapeln sich gepackte ­Umzugskisten. Nächste Woche zieht Jens Spahn ein paar Straßen weiter, das CDU-Präsidiumsmitglied wird Bundesgesundheitsminister. Über seine neuen Aufgaben will Spahn vor der Amtsübergabe am...