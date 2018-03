Türkische Gemeinde verurteilt Brandanschlag auf Moschee als Terrorakt

Lauffen Nach einem Brandanschlag auf eine Moschee in Baden-Württemberg spricht die Türkische Gemeinde in Deutschland von einem Terrorakt. Solche unmenschlichen Verbrechen seien Akte des Terrors, die nicht nur die Menschen direkt bedrohen, sondern auch die Grundfesten unserer Gemeinschaft erschüttern wollen, sagte der Bundesvorsitzende Gökay Sofuoglu. "Wir fordern eine gründliche Aufklärungsarbeit." Unbekannte hatten am Freitag Brandsätze in das Gebäude in Lauffen am Neckar geworfen. Polizei und Staatsanwaltschaft teilten mit, es werde nach mindestens fünf Tätern gesucht.

Anmeldung Noch nicht bei der Peiner Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder