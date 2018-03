Der ewige Präsident: Wladimir Putin will an der Macht bleiben

Foto: Alexey Druginyn / dpa

Moderner Zar: Am 17. Mai 2012 schreitet Präsident Wladimir Putin in den Georgssaal im Kreml zum Start seiner dritten Amtszeit. Nach seiner als sicher geltenden Wahl am Sonntag wird Putin erneut durch die goldene Tür eintreten. Foto: Alexey Druginyn / dpa