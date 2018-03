Paragraf 219a: Darum geht es im Streit um den Abtreibungsparagraf

Die GroKo stand noch gar nicht, da lagen sich Union und SPD bereits in den Haaren. Grund ist das Werbeverbot für Abtreibungen, das in Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs geregelt ist. Hier die wichtigsten Aspekte der Auseinandersetzung.• Was besagt Paragraf 219a?Paragraf 219a des Strafgesetzbuchs...