Immer mehr Flüchtlinge machen eine Berufsausbildung

Immer mehr Flüchtlinge absolvieren in Deutschland eine Berufsausbildung. Ende Dezember 2017 waren bundesweit genau 9306 Menschen aus den wichtigsten Fluchtstaaten in einer Berufsausbildung. Das waren mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor, als 3904 Geflüchtete eine Ausbildung machten. Das...