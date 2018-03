Parkland: Todesstrafe für Schulattentat in Florida gefordert

Nach dem Schulmassaker im US-Staat Florida mit 17 Toten will die Staatsanwaltschaft die Todesstrafe für den 19-jährigen Attentäter Nikolas C. fordern. Das Verbrechen sei auf kalte, berechnende und vorsätzliche Weise und „ohne Vortäuschung von Moral oder Rechtfertigung“ begangen worden, hieß es am...