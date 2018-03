Philippinen: Rodrigo Duterte kündigt Rückzug von Internationalem Strafgericht an

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat den Rückzug seines Landes vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag angekündet. Als Grund gab Duterte in einer Erklärung am Mittwoch an, das Weltstrafgericht werde als „politisches Werkzeug gegen die Philippinen“ benutzt.Hintergrund...