Protest gegen Waffengewalt in den USA: Schüler schweigen 17 Minuten vor Weißem Haus

Sie sind laut, sie sind wütend, sie wollen Veränderung: Einen Monat nach dem Massaker an einer Schule in Florida haben Kinder und Jugendliche in den USA landesweit für eine Verschärfung des Waffenrechts demonstriert und der 17 Todesopfer des Amoklaufs gedacht. In zahlreichen Schulen im ganzen Land...