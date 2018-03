Flucht aus Ghuta – Der Junge im Koffer wird zum Symbol

Es gehört zu den wundersamen Fähigkeiten kleiner Kinder, dass sie nahezu überall schlafen können. Selbst in einem Koffer, selbst im Krieg. Das oben zu sehende Foto entstand in diesen Tagen in der Nähe der syrischen Stadt Ghuta, wo Tausende Menschen auf der Flucht vor Krieg und Not sind. Was sich in...