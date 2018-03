Macron will Merkels Ehrgeiz für ­Reform der Eurozone wecken

Angela Merkel ist schon fast ein Dauergast in Paris. Zum dritten Mal in acht Monaten steigt die Kanzlerin am späten Freitagnachmittag die sieben Stufen hinauf in den Élysée-Palast, wo Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron die Kanzlerin zunächst zum Gespräch und später zum Dinner empfängt.Aber...