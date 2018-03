Wladimir Putin – Der alte Präsident ist auch der neue

Am Ende gibt es für die Chef-Strategen im Kreml doch noch einen Wermutstropfen. Zwar gewinnt Wladimir Putin die Präsidentschaftswahl am Sonntag haushoch. Nach der Auszählung von gut der Hälfte der Stimmen am Sonntagabend ergibt sich laut Wahlleitung für ihn ein Anteil von rund 75 Prozent. Doch die...