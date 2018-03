Renten steigen um 3,2 Prozent und 3,4 Prozent

Für die mehr als 20 Millionen Rentner in Deutschland steigen die Altersbezüge im Juli um gut drei Prozent. Wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin mitteilte, wachsen die Renten im Westen um 3,22 Prozent, im Osten um 3,37 Prozent. Der Rentenwert liegt ab 1. Juli bei 32,03...