„Marc for Our Lives“: Hunderttausende lehnen sich gegen US-Waffengesetze auf

Cameron Kasky ist das schlotternde Nervenkostüm anzusehen, als er um kurz nach zwölf ans Mikrofon auf die Bühne in der Nähe des Kapitols in Washington tritt. Eine solche Menschenmenge hat der 17-Jährige, der das Schul-Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland/Florida vor...