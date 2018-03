Israelische Luftwaffe greift Militärgelände der Hamas an

Tel Aviv Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge am Abend ein Militärgelände der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen angegriffen. Damit reagierte die Luftwaffe auf die Beschädigung eines Sicherheitszauns entlang der Grenze sowie einen versuchten Brandanschlag auf ein Fahrzeug am Vortag, wie das Militär bei Twitter mitteilte. Die Armee werde weiterhin alle Versuche unterbinden, dem Staat Israel zu schaden und mit Härte gegen all jene vorgehen, die israelischen Zivilisten schaden wollten, hieß es weiter. Die Hamas sei für alle Aggressionen aus dem Gazastreifen verantwortlich.