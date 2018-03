Sergej Skripal kam offenbar zuhause in Kontakt mit Gift

Der mit Nervengift getötete russische Ex-Doppelagent Sergej Skripal und seine Tochter Yulia sind wohl zuhause in Kontakt mit dem tödlichen Kampfstoff gekommen. Das teilte die britische Polizei am Mittwochabend mit. Demnach wurde die höchste Konzentration des Gifts an der Tür des Wohnhauses von...